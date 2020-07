Rapallo: 200 firme per mandare a casa il governo Conte

Dal Circolo territoriale Fratelli d’Italia Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Grande successo della raccolta firme organizzata dal Circolo Territoriale Fratelli d’Italia di Rapallo in Piazza Cavour domenica scorsa,con la partecipazione del Circolo Territoriale FdI Carasco Tre Valli di Fabrizio Brignole.

In meno di tre ore sono state raccolte oltre 200 firme per mandare a casa il governo Conte e indire elezioni a settembre. Per il Presidente del Circolo Gianni Arena: “Le numerose firme e la presenza di tanti cittadini sono un’ulteriore dimostrazione del malcontento verso un esecutivo sempre più distante dalla realtà,che non è stato in grado di dare sostegno al sistema produttivo soprattutto in questa fase di emergenza. Conte ha fallito, deve prenderne atto e rassegnare le dimissioni: è ora di ridare voce agli Italiani.”

Entusiastadella massiccia partecipazione anche tutto il Direttivo del Circolo FdI Rapallo: “I tantissimi simpatizzanti e partecipanti alle nostre iniziative sono segno che il partito di Giorgia Meloni continua a crescere nel nostro territorio, anche per lavoro portato avanti da eletti, dirigenti ed attivisti. Questonon può che farci piacere e incoraggiarci ad un sempre maggior impegno nella nostra Rapallo. Per chi volesse ancora firmareo aderire al partito di Giorgia Meloni ricordiamo che saremo presenti sabato 25 luglio sempre in Piazza Cavour a Rapallo per l’intera giornata.”

Gianni Arena Presidente Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo