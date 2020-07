Pesca: tonno rosso, chiusa la pesca ricreativa

Dall’ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubbliciamo

La Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure informa che dal 19 luglio 2020 è stata chiusa la campagna di pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso per l’anno 2020. Pertanto, è fatto assoluto divieto a chiunque di pescare, detenere e sbarcare esemplari di thunnus thynnus. La chiusura è stata disposta, in attuazione alle norme dell’Unione Europea, dalla Direzione Generale della Pesca marittima del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con il decreto n. 9010663 del 18 luglio 2020, a causa del raggiungimento della quota massima ammissibile per l’annualità corrente, per la pesca non professionale.