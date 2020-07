Pesca/ Coppa Fisheries Feeder, si fa onore Marco Chino

Da Umberto Righi, presidente Fi.Ma. Chiavari, riceviamo e pubblichiamo

Era scontata la vittoria dei padroni di casa la ASD Gallinara (Trabucco) nel proprio impianto sportivo Lago Gallinara (Savona), al Trofeo di Coppa Italia Fisheries 2020 per la specialità di pesca a Feeder, organizzato in due prove dalla ASD Pescatori Valli Genovesi x conto della Sezione FIPSAS di Genova.

Il podio Finale ha visto al primo posto assoluto con 2 penalità (1+1) la netta supremazia di Marco Ferrero (ASD La Gallinara/Trabucco SV) con 41180 punti, Argento per Carlo Arinea (La Gallinara) a 3 penalità (1+2) e 20160 punti, bronzo per Andrea Simonini (Valli Genovesi) a 5 pen (4+1) e 18730 punti.

Scorrendo la classifica troviamo con un onorevole settimo posto assoluto Marco Chino portacolori della FIMA/Garbolino con 7 pen (3+4) e 13420 punti. Il Lago Gallinara un campo gara x i “chiavaresi” poco conosciuto e quindi poco provato prima per i mesi di pandemia, ora per le difficoltà di spostamento che viviamo tra un capo e l’altro della regione. Per cui esserci stati come qualificati dalle precedenti selezioni, x FIMA/Garbolino è già una vittoria, tutto serve per farsi l’esperienza in questa moderna tecnica che di anno in anno vede una continua evoluzione e maggior numero di partecipanti, anche se la pandemia ha fermato il calendario nazionale, resta viva la speranza di tornare alla normalità.