Ne: strada per il Monte Zatta, finiti i lavori di ripristino

L’Amministrazione Comunale di Ne comunica la fine dei lavori di ripristino del fondo della strada sterrata che collega la località Picchetti al Monte Zatta. Suddetta strada necessitava di un’accurata manutenzione, in quanto, negli anni, era diventata praticamente impercorribile; nello specifico il lavoro ha sostanzialmente previsto il riassetto del fondo stradale, il recupero dei tombini, ormai praticamente tutti occlusi, e la regimazione delle acque piovane.

Queste le parole dell’Assessore ai lavori pubblici, Fabrizio Podestà, in merito al compimento di quest’opera di risanamento: “Il lavoro ha impegnato in maniera significativa le maestranze del Comune di Ne ma, grazie al loro impegno e alla collaborazione di molti, si è potuto ottenere un ottimo risultato a fronte di un esiguo impegno economico. Come Amministrazione, ci riteniamo soddisfatti di quest’opera e contenti di aver ridato vita ad un percorso panoramico di straordinaria bellezza che potrà essere apprezzato non solo da fruitori locali, ma anche da eventuali turisti”.