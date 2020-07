Monterosso: il tenore che porta la musica fra le piazze d’Italia

di Guido Ghersi

In viaggio dalle Cinque Terre verso le regioni italiane per portare cultura e arte. Questo il bellissimo progetto di Guido Cariola – Ambasciatore della Musica.

Guido Cariola, tenore italiano, originario di Monterosso, ieri, domenica 19 luglio è partito dal borgo per intraprendere un viaggio attraverso l’Italia, da nord a sud, a bordo di una Fiat 500 cabriolet per cantare, incontrare ed ascoltare musicisti ed artisti. Presenti il Sindaco Emanuele Moggia, tanti amici e la comunità di Monterosso per salutare Guido e augurargli buon viaggio!

Con il sostegno a questo progetto, il Comune di Monterosso si impegna a promuovere la cultura, la diffusione del messaggio che l’arte è un bene comune di cui tutti abbiamo bisogno, soprattutto per affrontare periodi difficili come quello che abbiamo appena attraversato. Nelle sue diverse tappe il cantante condividerà i momenti più salienti, cercando di immortalare le grandi emozioni che le voci dei cantati possono regalare.

“L’iniziativa del tour – spiega il Sindaco Emanuele Moggia – mette l’accento sull’attenzione che abbiamo destinato a cultura e arte: solo attraverso una buona offerta culturale si può traguardare un turismo più consapevole del nostro territorio”.

Guido Cariola racconta come è nato il progetto “L’idea è nata in considerazione dell’attuale situazione di chi lavora nel mondo della cultura. Tutti i concerti sono stati cancellati e non ci sono prospettive su quando riapriranno i teatri. Per questo porterò, a nome di tutta Monterosso, la musica in giro per il nostro Paese”.

Ogni tappa del cantante e ogni fase della diretta saranno documentate mediante diversi canali di comunicazione e sui social più utilizzati, compresi quelli del Comune di Monterosso e della locale Pro Loco, per condividere l’emozione della musica e del viaggio e l’amore per la cultura senza distinzione di generi.

Una famiglia votata alla musica, quella di Cariola, divisa solo dal lockdown.

Il viaggio e le dirette verranno seguite anche in Giappone, dove attualmente si trova la moglie del cantante, il soprano Akiko Fujito Cariola, che si occuperà di realizzare i sottotitoli affinché tutte le persone interessate alla cultura italiana possano partecipare virtualmente all’esperienza.