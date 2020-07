Levanto Music Festival Amfiteatrof: incontro dedicato alle Bande

Da Studio Comunicazione Gardella riceviamo e pubblichiamo

Mercoledì 22 luglio alle 18 all’Auditorium Ospitalia del Mare il Levanto Music Festival Amfiteatrof (levantomusicfestival.it) propone l’incontro “Bande musicali e formazione nella storia spezzina” di Luca Bianchi, in collaborazione con il Conservatorio “Giacomo Puccini”, La Spezia.

Il primo degli appuntamenti dedicati ai giovani musicisti e alla formazione musicale sul territorio. Al centro della conversazione saranno in particolare le bande musicali, per molto tempo punto di riferimento, di aggregazione sociale e di scambio culturale, un veicolo essenziale per la divulgazione della musica soprattutto in quelle zone a lungo difficili da raggiungere, come la costa dello spezzino. Luca Bianchi è il vincitore di un assegno di studio per avviare la conoscenza dell’attività bandistica nella storia del territorio spezzino, istituito dal Levanto Music Festival Amfiteatrof in collaborazione con il Conservatorio “Giacomo Puccini” di La Spezia.

Gli appuntamenti del Festival sono gratuiti ma è obbligatoria la prenotazione al numero 3408186956. Venticinque i posti disponibili.

Diretta streaming sulla pagina Facebook: Levanto Music Festival – Amfiteatrof

Levanto Music Festival Amfiteatrof accoglie i propri ospiti in totale sicurezza, garantendo distanziamento sociale e misurazione della temperatura per gli spettacoli dal vivo.

Dal 2019 il Festival è organizzato dall’associazione Officine del Levante, presieduto da Laura Canale, diretto da Tiziana Canfori e Fausto Cosentino con la collaborazione di Manuela Misuriello, digital manager, e Alberto Parravicini, direttore tecnico. Ha il patrocinio del Comune di Levanto e il sostegno di Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria. È organizzato in collaborazione con Conservatorio Niccolò Paganini, Conservatorio Giacomo Puccini, Associazione Amici di Paganini, Classica HD, Festival Paganiniano di Carro, Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo.

