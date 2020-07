Leivi: festa dell’olio di oliva e premio al miglior uliveto

di Giuseppe Valle

È stata presentata questa mattina la tradizionale festa dell’olio che si terrà a Leivi sabato 25 e domenica 26 luglio.

Francesco Bruzzo e Vttorio Centanaro hanno illustrato il programma che comprende l’assegnazione del premio per il 17° concorso “Miglior uliveto”.

Gli organizzatori tengono a sottolineare la serietà di questo premio che prevede la valutazione in base a parametri dettati dagli agronomi. Non va dimenticato che l’uliveto – al di là dei problemi che si presentano anno per anno – mantengono come obiettivo la produzione di olio con olive autoctone, senza aggiunte di prodotti provenienti da altri territori.

La festa, nel rispetto assoluto delle norme di sicurezza, sarà allietata dal gruppo musicale “Il Mio Canto Libero” che si esibirà sabato, mentre domenica saranno gli allievi a fare da colonna sonora alla festa che prevede la degustazione di focaccia al formaggio e testaieu (distribuiti dal personale addetto e non a buffet).

Contestualmente è stata presentata anche la rassegna “Notti tra le stelle”, giunta alla 12° edizione, che si terrà in tutte le domeniche d’agosto (dal 2 al 30).

Il mondo della cultura e dello spettacolo è sempre in grande sofferenza quando si verificano epidemie, guerre e altri sconvolgimenti. Il Comune di Leivi ha voluto dare un segnale di incoraggiamento, sempre nel rispetto delle misure anticontagio previste.

L’ultima domenica sarà un omaggio al grande maestro Ennio Morricone.