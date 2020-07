Chiavari: “Al Torriglia tutti guariti, ed ora nuovi ospiti”

Da Arnaldo Monteverde, presidente Casa di Riposo Pietro Torriglia, riceviamo e pubblichiamo

La Casa di Riposo Pietro Torriglia comunica che anche l’ultimo Ospite contagiato ad oggi risulta guarito e quindi si è giunti alla completa guarigione di tutti gli Ospiti della struttura.

Il risultato è stato ottenuto condividendo con ASL4, che si ringrazia per la collaborazione prestata, le procedure necessarie.

Da mercoledì sono previsti i rientri degli ospiti attualmente in ospedale e via via si darà corso agli ingressi di coloro che hanno presentato e presenteranno domanda.

Pur non nascondendo l’emergenza finanziaria che l’Ente dovrà affrontare, confidiamo che, anche con la solidarietà della comunità chiavarese, il Torriglia riuscirà a superare le difficoltà continuando a garantire il servizio sociale da sempre assicurato ai chiavaresi.

Casa di Riposo Pietro Torriglia

Il Presidente

Dott. Arnaldo Monteverde