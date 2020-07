Carasco: canalizzazione delle acque a San Lazzaro

A Carasco, in località Valletta San Lazzaro, in seguito ai recenti eventi alluvionali si sono verificati fenomeni di allagamento, per cui sono necessari lavori di regimentazione delle acque meteoriche, con particolare riferimento alle canalizzazioni di raccolta.



Italgas ha provveduto ad effettuare preliminari saggi per valutare interferenze di sottoservizi, accertando solo la presenza di un acquedotto privato. Ora è necessario procedere alla realizzazione di una nuova canalizzazione delle acque bianche con la formazione di pozzetto di raccolta a quota idonea anche allo smaltimento delle acque provenienti dalla via pedonale pubblica. L’architetto Gianluca Solari ha predisposto una perizia.

L’esecuzione dei lavori è stata assegnata all’impresa La Vite Michelangelo di Chiavari per un importo complessivo di 12.000 euro.