Camogli: Giua in concerto per la serata Ambiente

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Venerdì 31 luglio, a Camogli su Rivo Giorgio (ore 21.30), “Piovesse sempre così”, concerto della cantante Giua accompagnata da Pietro Guarracino (chitarre e cori) e Vieri Sturlini (chiatrre e cori). L’ingresso è libero, ma per assistere è obbligatorio prenotare, da domani mattina, presso la Pro Loco andando di persona, telefonando allo 0185 771066 o inviando una mail a info@prolococamogli.it. A disposizione una settantina di sedie posizionate su Rivo Giorgio e circa 250 posti in spiaggia segnalati da conetti di colore rosso.

La serata, come ha spiegato l’assessore Agostino Revello durante la presentazione al Bar Primula, “è dedicata all’ambiente, perché dopo la partenza del progetto Camogli Sostenibile, lo scorso anno, vogliamo rilanciare i temi più importanti e ricordarli anche ai turisti: il divieto di fumo a Punta Chiappa, a San Fruttuoso e agli imbarcadero; il divieto di utilizzare sacchi neri per la spazzatura; la piattaforma ecologica; non lasciare rifiuti a San Fruttuoso e a Punta Chiappa. Per la serata del 31 abbiamo anche trovato uno sponsor: Ricupoil Srl”.

Giua, affabile e grintosa, si è detta felicissima di portare qui le sue canzoni “anche perché sono di Rapallo, ma il ramo materno, Mortola, è camogliese. Presenterò l’ultimo disco, dell’anno scorso, ‘Piovesse sempre così’, il cui brano omonimo è dedicato a mio figlio Agostino. Gli arrangiamenti sono di Paolo Silvestri e i musicisti che mi accompagneranno sono quelli coi quali ho fatto una torunée di tre anni con lo spettacolo di Neri Marcorè ‘Quello che non ho'”.

La vicesindaco ed assessore Elisabetta Anversa ha poi brevemente illustrato le varie iniziative di luglio: dalla serata “Oriente e Occidente” con Federico Rampini, il 23, a quella dedicata a Buby Senarega del 30 organizzata dall’Associazione Ochin Okinawa; “Camogli un’estate da favola”, per bambini e ragazzi il 22; il Cristo degli Abissi sabato 25. Sempre il 25 alle 9 inaugurazione della Sala del Commiato dedicata a Laura Massi.

Presenti Luciana Sirolla, presidente Ascot e Maurizio Canessa, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune.