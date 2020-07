Camogli: “Biglietteria Fs chiusa, va ripristinata”

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

preso atto che il servizio di biglietteria nei locali della stazione ferroviaria interrotto causa coronavirus attualmente non è stato ancora ripristinato

Preso atto altresì che attualmente detto servizio è svolto negli uffici della Pro Loco, e se ciò può soddisfare le esigenze dei turisti non è sufficiente per i cittadini residenti che spesso hanno necessità di viaggiare in orari dove gli uffici della Pro Loco sono chiusi e necessitano di biglietti di viaggio

Considerato che nel periodo antecedente il coronavirus il servizio di biglietteria in stazione ferroviaria era curato in modo eccellente e con un orario di lavoro a favore degli utenti

Interpella

per conoscere se l’Amministrazione Comunale si impegna a favorire il ripristino di detto servizio.