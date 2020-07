A Lavagna i Carabinieri, all’esito d’indagini, scaturite da una denuncia querela, sporta da 41 enne nigeriano, hanno deferito in stato di libertà per “truffa” un 49 enne di Borzonasca, poiché, lo scorso mese, dopo aver incassato la somma di 900 euro, quale anticipo per la vendita di in veicolo, ha interrotto la trattativa senza restituire il denaro ricevuto e senza consentire al denunciante di saldare il pagamento del veicolo.