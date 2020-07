Autostrade: domani manifestazione a Montecitorio

Dall’ufficio stampa dell’onorevole Roberto Bagnasco riceviamo e pubblichiamo

Si terrà domani, martedì 21 Luglio, alle ore 14.30, in Piazza di Monte Citorio a Roma la manifestazione “Liberiamo la Liguria isolata da un Governo di Incapaci”, organizzata dal gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera dei Deputati, cui parteciperanno Antonio Tajani, Vice Presidente di FI; Mariastella Gelmini, Capogruppo di FI alla Camera; Roberto Bagnasco, Roberto Cassinelli e Giorgio Mulè, parlamentari liguri; Carlo Bagnasco, Sindaco di Rapallo e Coordinatore Regionale di FI in Liguria; Claudio Muzio, Consigliere di FI in Regione Liguria e tanti altri amministratori locali.

Tema della protesta il caos autostrade che sta colpendo la Regione in questo periodo, a causa di piano di manutenzione, monitoraggio ed ispezione che prevede l’interdizione, e quindi la chiusura al traffico, di numerose gallerie. Tutto ciò sta arrecando gravissimi danni al sistema economico, turistico e logistico della Regione, creando anche rilevanti difficoltà di spostamento ai mezzi di soccorso che devono percorrere l’autostrada, con serio e concreto rischio di mettere in pericolo la vita dei pazienti per cui si richiedono interventi d’emergenza.