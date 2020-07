Una bambina di 8 anni è caduta per cause accidentali dallo yacht nel mare di Sestri Levante e sarebbe rimasta ferita urtando contro il parabordo. Scattato l’allarme, sul posto si sono recati i militi della Croce Verde col 118. Per accllerare il ricovero, è stato chiamato Grifo, l’elicottero del 118 di stanza ad Albenga, che ha prelevato la paziente, in codice giallo, e l’ha trasportata all’Istituto Gaslimi. Del caso si occupa anche il locamare.