Rapallo: Elena Ballerini e il fascino dei cuccioli

Sono 3, bellissimi cuccioli con tanta voglia di ricevere coccole, futura taglia media, in cerca di una casa che possa accogliere tutto il loro amore, sono ospiti al Il Canile Rifugio Rapallo, e aspettano di essere adottati, come tanti altri simpatici amici a 4 zampe. Stamattina a far visita al canile si sono recati il sindaco Carlo Bagnasco e l’onorevole Roberto Bagnasco.

Commenta il sindaco: “Ringrazio Elena Ballerini, conduttrice di “4zampe in famiglia” per averci accompagnato a salutare questi amici pelosi e le operatrici del canile che con amore e dedizione si occupano dei nostri amici meno fortunati”

Per contattare il Rifugio Rivolgersi al numero 0185 263048