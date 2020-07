Manarola: stazione ferroviaria, restyling ultimato

di Guido Ghersi

In questi giorni, sono stati ultimati gli interventi di riqualificazione del sottopasso della stazione ferroviaria di Manarola. Opere realizzate grazie ad un investimento di 130 mila euro da parte di “Rete Ferroviaria Italiana”, che ha permesso il rifacimento delle pareti e del soffitto ed il totale rinnovo dell’impianto di illuminazione con luci a led a risparmio energetico. Il prezioso pavimento datato 1950 è stato mantenuto, levigato e lucidato così come le scale con specifici interventi. Tutte le operazioni si sono svolte prevalentemente nel periodo di “lockdown” per poi proseguire in fascia oraria notturna senza mai interferire con i flussi turistici in arrivo e in partenza dalla piccola stazione.