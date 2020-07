Bus: venerdì sciopero, le modalità

Dall’ufficio stampa di Atp esercizio riceviamo e pubblichiamo

Atp informa che le Segreterie Regionali di Filt Cgil e Uiltrasporti hanno

proclamato uno sciopero regionale dei trasporti in Liguria di 4 ore per la

giornata di venerdì 24 luglio 2020. Così come comunicato dalle stesse

Segreterie, lo sciopero si svolgerà con le seguenti modalità: •Personale

viaggiante dalle ore 10.30 alle ore 14.30; •Personale addetto alle

biglietterie dalle ore 10.30 alle ore 14.00. Il servizio pertanto, in

detta giornata, potrà non essere garantito dalle ore 10.30 alle ore 14.30

.