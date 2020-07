Code in A-12 verso Nord tra Sestri Levante e Lavagna e tra Rapallo e Nervi a tratti; Autostrade attribuisce i rallentamenti alla presenza di cantieri e non al controesodo. Oggi la Riviera è apparsa affollata; molti hanno preferito arrivare viaggiando in treno. Tuttavia il tormentone delle code in autostrada, amplificato dai media nazionali, avrebbe indotto tanti turisti a scegliere altre mete.