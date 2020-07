Recco: ripartito il battello per Punta Chiappa e San Fruttuoso

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina il sindaco Gandolfo ha mostrato in diretta, sul canale Facebook, l’attracco del primo battello al molo di Recco che ripristina da oggi la navigazione sulla linea Recco-Camogli-Punta Chiappa-San Fruttuoso, sospesa a causa dell’emergenza sanitaria.

“E’ un momento importante di questa stagione così travagliata – ha detto il primo cittadino – Ringrazio i battellieri che su mia richiesta hanno deciso di riattivare la navetta del mare tra Recco e Camogli e ritorno. Saranno due corse giornaliere con la possibilità per i passeggeri di raggiungere Punta Chiappa e il Borgo di San Fruttuoso, dopo essersi dotati dei biglietti pass, disponibili fino a esaurimento presso la Pro Loco di Camogli. Per ripristinare il servizio abbiamo lavorato di concerto con la società Golfo Paradiso che ringrazio ancora per il grosso sforzo compiuto, anche dal punto di vista dei costi, perché le normative di contrasto al Covid sono abbastanza impegnative, contribuendo a dare un segnale di positività a tutto il territorio”.