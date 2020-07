RASSEGNA STAMPA. Entella, un percorso naturalistico

Oggi, mercoledì 15 luglio, auguri a Bonaventura. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: prioritario (che ha la precedenza su ogni altra pratica). Proverbi: “Molta apparenza, poca sostanza”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Chiavari: percorso naturalistico lungo l’Entella.

Riva Trigoso: pausa dei lavori a Renà, nuove zone disponibili per i bagni.. Sestri Levante: il Consorzio conferma il direttivo. Sestri Levante: depuratore, il Comune deve risarcire Foppiano. Sestri Levante: “Gallerie Sant’Anna, sospendere i lavori fino a fine agosto”. Sestri Levante: park privato in area pubblica, scoppia un caso. Sestri Levante: serate sotto le stelle alla Lavagnina. Lavagna: festa del Carmine: messa in spiaggia. Lavagna: “Posto di polizia al pronto soccorso (Commento: giustissimo, si può iniziare con l’impiego della polizia urbana). Chiavari: lungomare, accordo per prolungarlo a ponente. Chiavari: prima i permessi per i dehors, poi la pista ciclabile”. Chiavari: progetto per i pennelli al posto della diga. Chiavari: spiagge libere, pronto il sito. Chiavari: Getto Viarengo racconta le ore successive alla Liberazione. Chiavari: temperature elevate, 17.000 a rischio.

Rapallo: A-12, nuove chiusure. Rapallo: Carlo Bagnasco in scooter da Levante a Ponente. Rapallo: l’Ucid e il futuro del turismo. Santa Margherita Ligure: il Covo dedica il giovedì ai minorenni.

Camogli: l’addio a Martin, il tedesco che portò migliaia di connazionali in Riviera. Recco: una medaglia a Parigi, ma nel 1947. Uscio: il Comune vuole comprare la caserma dei carabinieri.