Rapallo-Chiavari: “Aurelia, rinviare i cantieri non urgenti”

Da Domenico Cianci, candidato consigliere regionale nella lista civica Toti Presidente, riceviamo e pubblichiamo

Al caos autostrade che persiste ormai da settimane, si sommano i cantieri sull’Aurelia. “Tra Chiavari e Rapallo, oltre alle code dovute alla regolare chiusura di tratti autostradali, si sommano diversi sensi unici alternati regolati da semaforo – afferma Domenico Cianci, candidato consigliere regionale nella lista civica Toti Presidente -. In questi giorni mi sono pervenute diverse lamentele da parte di cittadini e lavoratori che si spostano quotidianamente lungo quella tratta. Un maggiore coordinamento degli interventi da parte di Anas, con rinvio a settembre di quelli non indispensabili per motivi di sicurezza, consentirebbe di far risparmiare qualche minuto e rendere un po’meno pesante la vergognosa situazione delle Autostrade. Una scelta di buonsenso che mi auguro venga attuata quanto prima” .