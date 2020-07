Parco dell’Aveto: eventi della settimana nelle sue valli

Dal Consorzio Ospitalità Diffusa – Valli Parco Aveto “Una montagna di accoglienza” riceviamo e pubblichiamo

Dopo il successo del concerto nel lavandeto, anche questo fine settimana ci ritroviamo a Levaggi (Borzonasca) nel pomeriggio di sabato 18 luglio per l’evento “Il fuoco gentile della lavanda”: osserveremo il processo di distillazione dell’olio che porta all’essenza, ci collegheremo alla frequenza del cuore con le esperienze guidate nel campo fiorito, impareremo a conoscere gli usi e le proprietà di questa pianta per il benessere a casa, unendo la tradizione erboristica mediterranea al feng shui. Per info e prenotazioni:tel. 346.9634835.

Per vivere in totale libertà qualche giorno di vacanza al fresco, tante sono le proposte offerte dalle nostre Valli in questi giorni.

In Val Graveglia tutti i sabato mattina avrete la possibilità di acquistare i prodotti agricoli freschi di giornata al mercatino degli agricoltori oppure potrete prenotare una visita alla Miniera di Gambatesa, scendendo nelle viscere della montagna a bordo del trenino degli antichi minatori. E in certi giorni, udite udite… nei cunicoli della Miniera sarà possibile incontrare anche Harry Potter ed altri personaggi della scuola di magia di Hogwarts!

In Val d’Aveto invece potrete passeggiare e rilassarvi al Lago delle Lame di Rezzoaglio, sostando per una visita al Museo del Bosco per scoprire tante cusirosità sui boschi del Parco, sulla fauna che li abita e sul fondamentale rapporto che da sempre lega l’attività dell’uomo alla risorsa legno (ingresso gratuito). Oppure raggiungere il borgo di Santo Stefano d’Aveto per visitare il maestoso Castello Malaspina Fieschi Doria, che riapre al pubblico.

Per i bimbi dai 4 agli 11 anni una ragione in più per venire in vacanza a Santo Stefano d’Aveto: dal 13 luglio parte il Centro Estivo Progetto Azzurro, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 insieme agli operatori di Cooperativa Dafne. Passeggiate, attività in fattoria, giochi, sport e tanta aria buona! Per info su costi e prenotazioni contattare lo It: tel. 0185.88046.

E non dimenticate la possibilità di fare escursioni in mountain bike con le nostre guide MTB! Disponibile anche il noleggio bici, anche a pedalata assistita.

Ci sono sempre mille ragioni per venirci a trovare, anche solo per respirare il profumo dei boschi o assaggiare le specialità della nostra tavola!

https://unamontagnadiaccoglienza.it