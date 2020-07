Lettere/ “‘Santa’, pallanuoto in mare e burocrazia”

Da Marco Fuccillo riceviamo e pubblichiamo

Sono Marco Fuccillo, un milanese che frequenta Santa da quando sono nato. Mio nonno vi ha comprato casa negli anni ’50. Qui ho passato tutte le più belle estati della mia vita; ho tanti, tanti amici, ma quelli a cui sono più legato sono quelli della pallanuoto. Ricordo le sfide epiche davanti allo specchio acqueo dal molo dei vaporetti. Ma, come succede ormai da 6 anni con il nuovo Sindaco, poter giocare sembra diventato un vero problema. Tutti gli anni gli amici Alberto, Bibbo, Giulio (detto il bomber), ormai amareggiati dalla solita “tiritera” permessi, mi raccontano di complicazioni solo per poter divertirsi e far divertire gratuitamente amici, bambini, ragazzi di Santa e “foresti” (come me). Eppure i Sindaci precedenti (Bottino, Marsano, Demarchi), che non sembravano marziani, problemi per un miserabile campo da pallanuoto non ne hanno mai fatti, forse perché tenevano alla loro città e amavano i propri cittadini, che con poco si divertono. Con amarezza e tristezza andremmo a giocare sui Navigli.