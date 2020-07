Lettere/ “Asl 4: relazione di Mordini, precisa e puntuale” (2)

Da Marco Marchi riceviamo e pubblichiamo

Ho letto con attenzione la relazione fatta dal presidente del comitato assistenza malati del tigullio ,e devo dire di ritenerla molto attenta, precisa e puntuale sia nell’analisi tecnica della sanità sia nell’analisi politica applicata nelle nomine e nella creazione di carrozzoni inutili, di conseguenza l’approvazione e l’appoggio è totale.

Un’analisi che mi sarei aspettato che fosse stata fatta da una parte politica da proporre quale manifesto elettorale. Non so se qualche partito o movimento la farà sua politicamente ma senz’altro, l’assenza di analisi, dimostra la pochezza dei rappresentanti politici che propone la Regione Liguria.

Tutti di qualunque schieramento anche se per cinque anni di governo il centrodestra deve prendersi le proprie responsabilità che purtroppo il virus ha messo in evidenza. Se il presidente me lo permette, vorrei aggiungere che il funzionamento del pronto soccorso attuale non è all’altezza per un funzionamento moderno e risposte immediate, e purtroppo come paziente lo posso confermare. Non si può rimanere in osservazione per 14 ore ed essere spostato con la barella da una stanza all’altra, bisogna potenziarlo con strutture nuove ed aumentare il numero di infermieri e dottori . Termino augurando che la relazione del Presidente non rimanga un libro dei sogni ma venga messa in pratica . Grazie Presidente.