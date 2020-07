Quote versate al Comune per il trasporto scolastico. Ricordiamo che il rimborso viene effettuato solo su richiesta. “Il rimborso delle somme versate relative al servizio di trasporto sospeso da marzo 2020 per tutto il periodo di non effettuazione del servizio causato dall’emergenza covid-19, avviene previa richiesta degli utenti da presentarsi entro e non oltre il 30 luglio 2020 contenente le coordinate bancarie su cui effettuare la restituzione”.