Domani Lavagna celebra, in tono minore a causa del covid, la Festa patronale della Madonna del Carmelo. Tra le messe, alle 9 quella a suffragio dei morti a seguito della pandemia; alle 11 la celebrazione solenne e alle 18 messa per gli ammalati, anziani, ospiti delle case di riposo. Alle 20.30 al posto della processione, celebrazione mariana in piazza Milano.