Lavagna: arresto per detenzione e spaccio

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri, riceviamo e pubblichiamo

Nella notte tra martedì e mercoledì 15 luglio 2020 i Carabinieri della Stazione di Lavagna, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, nella frazione di Santa Giulia, hanno notato una persona che camminava a piedi con atteggiamento circospetto.

I militari si sono diretti verso di lui per un semplice controllo dei documenti, ma nell’avvicinarsi hanno notato che il soggetto, un ragazzo 22enne di Lavagna, ha cercato di sbarazzarsi di una busta in cellophane arrotolata, nel vano tentativo di passare inosservato. Agli uomini dell’Arma non è sfuggito il gesto furtivo. Hanno recuperato il sacchetto e all’interno hanno rinvenuto due involucri in nylon contenenti complessivamente circa 130 grammi di marjuana.

A questo punto i carabinieri, considerato che il cospicuo quantitativo di sostanza non poteva ricadere nell’ipotesi dell’uso personale, hanno deciso di estendere il controllo all’abitazione del ragazzo, alla ricerca di altri elementi che potessero delineare e rafforzare il quadro indiziario.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione per la pesatura della sostanza e oltre 700 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività delittuosa. M.R. (queste le sue iniziali) è stato quindi dichiarato in stato di arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e rinchiuso presso la Casa Circondariale di Genova Marassi in attesa della convalida da parte del Giudice per le Indagini Preliminari. La marjuana e il denaro sono stati posti sotto sequestro.