Cogorno: generi alimentari, continua la distribuzione

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Continua la distribuzione di generi alimentari per sostenere le famiglie in difficoltà economica, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19. Tutti coloro che si trovassero in una situazione di necessità, sono invitati a rivolgersi e a contattare l’Amministrazione Comunale di Cogorno, che attraverso l’ufficio dei servizi sociali (Telefono 0185.385762-261), offre questa importante opportunità di sostegno alla cittadinanza.

L’Amministrazione Comunale infine, ringrazia pubblicamente l’impegno dei tanti volontari che hanno sostenuto questo progetto, e in particolare tutti i commercianti che hanno aderito e che continuano a supportare l’iniziativa, al Banco Alimentare presso il Villaggio del Ragazzo, ai volontari che consegnano la spesa della Protezione Civile comunale, della Croce Rossa di Cogorno, della Caritas parrocchiale, del gruppo alpini di Cogorno, dell’Associazione Accademia della Ciappa e agli appartenenti del Tavolo delle Politiche Sociali.