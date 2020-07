Cinque Terre: manutenzione dei sentieri, prosegue il lavoro dei ‘mangia trekker’

Da Mangia Trekking riceviamo e pubblichiamo

Operativa in virtù di una fattiva collaborazione con il Comune di Riccò del Golfo e con il Parco Nazionale delle Cinque Terre, anche nelle calde giornate di Luglio, l’associazione Mangia Trekking prosegue nel monitorizzare e manutenere i sentieri.

Nello specifico, durante l’ultima attività, tra Casella e Corniglia, lungo una secolare via del sale, attraverso luoghi ricchi di storia e cultura, è stato molto gratificante, per i partecipanti all’iniziativa, ricevere il ringraziamento di uno sportivo in mountain bike in transito, il quale ha inoltre dichiarato di conoscere ed apprezzare il lavoro dell’associazione.

Continua così, da parte dell’Alpinismo Lento la valorizzazione turistico-ambientale del territorio. Si tratta di semplici azioni a favore delle comunità del cammino e di luoghi tra i più belli del mondo.