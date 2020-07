Chiavari: “Rifiuti abbandonati, servono controlli”

Dall’ufficio stampa di Liguria Popolare riceviamo e pubblichiamo

“Rifiuti a Chiavari, il Consigliere Regionale di Liguria Popolare Vittorio Mazza: “servono più controlli da parte della Polizia Municipale.”

“Ultimamente in diverse zone del comune di Chiavari si vedono molti rifiuti abbandonati vicino ai cestini dell’indifferenziata – afferma il Consigliere Regionale di Liguria Popolare Vittorio Mazza — tale situazione, oltre a non essere igienica, crea miasmi e vari disagi che disturbano molte attività commerciali ed i cittadini.”

“Infatti, in questo momento così complesso – prosegue il Consigliere Mazza – c’è bisogno di tutelare maggiormente le attività commerciali ed i cittadini, considerato anche il periodo turistico. Non si può dare un’immagine di incuria alla città come si poteva vedere ieri in Viale Millo, Piazza Verdi, ed in altri punti del centro e delle periferia della città”.

“C’è bisogno di più controlli da parte delle Polizia Municipale che devono maggiormente vigilare, segnalare e multare chi commette queste dannose infrazioni – continua l’esponente popolare – un esempio è purtroppo Piazza Verdi (pregevole zona del centro cittadino), dove dietro all’isola ecologica (posizionata davanti ad un dehors di un ristorante) è diventato un bagno a cielo aperto e spesso accade che siano abbandonati vicino a questa struttura i sacchi dei rifiuti per il secco residuo, poiché il bidone a loro dedicato ha un’imboccatura più stretta rispetto alle altre tipologie di bidoni per rifiuti, e ciò non permette un agevole conferimento dell’immondizia che spesso viene abbandonata al di fuori della struttura dedicata andando a peggiorare le condizioni di igiene e d’immagine della Piazza.”

“Un’altro problema riscontrato da molti cittadini del centro di Chiavari è quello relativo al rumore provocato dai carrelli di ferro del mercato ortofrutticolo di Piazza Mazzini, ove fin dalle prime ore del mattino, questi carrelli per il trasporto dei prodotti ortofrutticoli sfrecciano sul selciato stradale provocando grande rumore e disturbo a tutti i residenti della zona e questa situazione si verifica quotidianamente da tantissimo tempo – conclude il Consigliere Regionale di Liguria Popolare Vittorio Mazza – I problemi sono noti e già segnalati da tempo da molti cittadini, ora più che mai è necessario che la Polizia Municipale intervenga e che continui a controllare capillarmente la città, magari rintroducendo la figura del Vigile di quartiere, per tutelare i suoi abitanti, le attività commerciali ed il decoro urbano”.