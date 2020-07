Chiavari: Giardino della Mazzini est, sì alla manutenzione

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

«Massima priorità agli interventi che riguardano le scuole della nostra città – afferma il sindaco Di Capua – Portiamo avanti il programma di restyling, adeguamento sismico e manutenzione degli istituti cittadini: dopo le Mazzini Ovest, la Della Torre e i progetti riguardanti la scuola primaria di Ri e di Caperana, ora è il turno delle Mazzini Est. Entro la fine del mandato, il patrimonio scolastico sarà in gran parte rinnovato e riqualificato».

Questa mattina la giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica per i lavori di manutenzione straordinaria del giardino delle scuole elementari Mazzini Est. Stanziati 20 mila euro per il rifacimento totale della piana situata sopra la zona verde presente alle spalle dell’istituto scolastico, raggiungibile mediante una scalinata a lato del parcheggio di via Mafalda di Savoia.

«Ho ricevuto diverse segnalazioni dai docenti e dai genitori dei bambini che frequentano le Mazzini per poter rendere fruibile in sicurezza l’area. Le opere in programma prevedono la realizzazione di una nuova pavimentazione in erba sintetica, analoga a quella del giardino sottostante, con relativa regimazione delle acque piovane. Occorrerà, in seguito, provvedere al ripristino di alcuni tratti di muro in pietra a monte della piana di intervento, sostituire il cancello posto all’ingresso risistemando anche l’intera scala di collegamento alla scuola» chiude il primo cittadino.