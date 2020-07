Chiavari: al via la nuova edizione “You dream, we believe”

Dall’ufficio stampa di Wylab riceviamo e pubblichiamo

Al via la terza edizione del contest “You dream, we believe”, dedicata alle startup in fase early stage ad alto potenziale con l’obiettivo di promuovere l’innovazione e l’occupazione nel settore dell’Energia. Ideatori del progetto Illumia, giovane azienda indipendente di vendita di energia elettrica e gas e Wylab, incubatore di idee e startup.

Obiettivo del contest quello di individuare prodotti e servizi d’avanguardia in grado di rendere più smart, efficiente e tangibile l’energia.

Da oggi fino al 25 settembre sono aperte le candidature. Pochi e semplici i requisiti: far parte di una startup o di un team composto da un minimo di due persone fisiche, maggiorenni, in possesso di un almeno diploma di istruzione superiore e con un’idea vincente e innovativa da proporre legata al settore dell’energia.

Per presentare la propria candidatura sarà sufficiente iscriversi sul sito www.youdreamwebelieve.it entro il 25 settembre, proponendo la propria idea, prodotto e servizio innovativo relativi all’ambito energetico che siano legate ai temi 2020: Smart Energy Solution (Smart Home, Internet of Things, E-mobility), Green Economy (Green Technologies, E-mobility) o Data Analytics e Data Management Solutions (soluzioni hardware e software per l’acquisizione e gestione quotidiana dei dati, soluzioni innovative per implementazione e digitalizzazione dei processi aziendali).

I progetti migliori saranno protagonisti del Pitch Day. Si tratta di un momento nel quale i candidati, oltre a presentare la loro idea, avranno l’opportunità di incontrare startupper di successo e di partecipare a sessioni di coaching. Il Pitch Day si svolgerà il 15 ottobre per la prima volta interamente online. In palio per la startup vincitrice, selezionata da un comitato tecnico, un premio in denaro e la possibilità di collaborare strettamente con Illumia.

“Era importante continuare con la terza edizione di questo contest per dare un segnale importante: le avversità, anche le più imprevedibili e rischiose come quella che stiamo vivendo, non devono fermarci” ha commentato Marco Bernardi, Presidente di Illumia. “Ci siamo trovati subito in sintonia con il nostro partner, Wylab, che ogni anno è in grado di scovare idee e persone interessanti e promettenti. Ci dispiace che quest’anno non potremo incontrarli faccia a faccia, ma sarebbe stato un errore rinunciare per questo. Mai come in questa fase dobbiamo essere flessibili e adeguarci alle nuove condizioni che la realtà impone senza però cambiare la rotta.”

“Dopo la splendida edizione dello scorso anno culminata con un evento dove si sono sfidate otto startup di grande valore, siamo felici di continuare questa avventura con Illumia alla ricerca dei migliori talenti del settore energetico. Anche quest’anno l’idea è ricercare soluzioni potenzialmente rivoluzionarie offrendo ai team partecipanti un concreto programma di supporto e la prospettiva di entrare in relazione con Illumia. Malgrado le difficoltà degli ultimi mesi abbiamo messo a punto un format innovativo con l’obiettivo di presentare e raccontare l’innovazione e allo stesso tempo dare ispirazione a tutte le persone di Illumia. Non vediamo l’ora di iniziare!” ha confermato l’Amministratore delegato di Wylab, Federico Smanio.

Company profile

Illumia: Illumia S.p.A. è tra i primi family business nel mercato retail di energia e gas, secondo la classifica dell’Autorità per l’energia. Nel 2016 i figli del fondatore Francesco Bernardi prendono la guida dell’azienda: Marco Bernardi, presidente, Matteo Bernardi, amministratore delegato, e Giulia Bernardi, responsabile delle risorse umane. Ad oggi Illumia, con 200 dipendenti e un’età media di 33 anni, conta quasi 1 miliardo di fatturato e un Ebitda di oltre 22 milioni con un portafoglio di 300.000 clienti. Ma non si tratta semplicemente di un fornitore di energia, Illumia è anche incubatore di attività, sfide, idee ed iniziative che favoriscono la produzione di energia non solo fisica, ma anche culturale.

Wylab: Inaugurato nel febbraio 2016 a Chiavari, in provincia di Genova, è il primo incubatore in Italia focalizzato sulle tecnologie applicate al mondo dello sport. Offre un programma di incubazione dedicato alle startup attive nel settore dello sport in grado di aiutarle a sviluppare prodotti e servizi innovativi. All’interno è presente anche uno spazio di coworking per i giovani professionisti e le piccole imprese.