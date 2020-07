Camogli: “Mare, onde, navi, vele”, pomeriggio di colori al Boschetto

Dall’Associazione “Insieme per il Boschetto” riceviamo e pubblichiamo

Mare, onde, navi, vele. Un pomeriggio di colori con Farida Simonetti e Andrea Musso

Sabato 18 luglio 2020

Ore 16.30- 19.30

Nel suggestivo spazio del chiostro del Santuario di Camogli lo straordinario nucleo di ex voto marinari presentati nel loro nuovo allestimento sarà protagonista e contorno, nel rispetto delle regole di distanziamento e di sicurezza, per un piacevole pomeriggio insieme ideato da Farida Simonetti, realizzato dall’Associazione Culturale “Insieme per il Boschetto”, trasformazione del Comitato per il Cinquecentenario dell’Apparizione di cui prosegue l’impegno, e con la collaborazione del Comune di Camogli e della locale Pro Loco.

Dopo la presentazione dell’iniziativa da parte di Fancello, Presidente dell’Associazione, e il saluto di Elisabetta Anversa, assessore alla cultura del Comune di Camogli, Farida Simonetti, curatrice del restauro dei dipinti e del loro nuovo allestimento, introdurrà alla scoperta delle tante storie racchiuse negli ex voto che hanno come protagonisti gli avi dei camogliesi di oggi e che propongono l’emozionante racconto della straordinaria epopea della Camogli ottocentesca dei “mille bianchi velieri”, come la definì lo storico Schiaffino. Inoltre, coglierà l’occasione dell’incontro per lanciare l’iniziativa Ritrova il tuo trisnonno: attraverso i social saranno infatti diffusi i nomi dei protagonisti degli ex voto conservati e si auspica che molti siano spinti a capire se si tratta dei propri avi e a comunicarlo agli organizzatori nell’intento di ricostituire con i camogliesi di oggi un ideale equipaggio del 2000. L’auspicio è che molti vivano la sorpresa avuta dalla curatrice che, studiando gli ex voto, ha scoperto che uno si doveva al gesto di fede del bisnonno, il nostromo Gio Bono Simonetti, protagonista nel 1888 di uno scampato naufragio insieme al capitano Gio Batta Mortola e al dispensiere Gio Batta Chiesa, i primi dai quali si partirà alla ricerca dei discendenti.

Degli ex voto Andrea Musso, architetto, grafico e illustratore, descriverà poi la straordinaria tecnica pittorica con cui sono stati realizzati da artisti come Domenico Gavarrone o Angelo Arpe e introdurrà all’uso della tecnica della pittura ad acquarello.

Verranno quindi distribuiti e messi a disposizione dei partecipanti i set per dipingere, Andrea Musso assisterà individualmente ciascuno nell’esecuzione di una propria immagine per permettere, con largo tempo a disposizione, di vivere, soprattutto per chi non ha mai provato a colorare e usare i pennelli, la sorpresa dell’appagante esperienza della creatività. Ed è proprio provando direttamente l’uso dei pennelli che si potrà apprezzare più consapevolmente la qualità esecutiva degli autori degli ex voto.

Per consentire a ciascuno questa esperienza verranno distribuiti:

– in omaggio una cartolina “ex voto” pre disegnata da colorare

– in omaggio una cartolina da disegnare

– in uso una scatolina di acquarelli con pennello, matita e gomma. Max 40 partecipanti

Sarà possibile partecipare con materiale per il disegno e la pittura propri. Max 10 partecipanti

E’ richiesta la prenotazione telefonando al numero: 0185 771066 (Pro Loco)

Sarà gradita un’offerta per la partecipazione a partire da € 5 (cinque) per la manutenzione del chiostro e degli ex voto che conserva.

Nell’occasione saranno collocati nel chiostro i dipinti eseguiti, nell’ambito dell’iniziativa “Venti Lenti” a cura del Comitato per il 500nario dell’Apparizione, da cittadini di Camogli prendendo spunto da dettagli degli ex voto marinari del Boschetto.

Essi si alterneranno alla esposizione degli acquarelli di Andrea Musso nella mostra “Il porto di Genova e le sue navi oggi”.

Per partecipare

– Prenotazione: Pro Loco di Camogli tel. 771066

– Dove: Chiostro del Santuario di N. S. del Boschetto – Piazza Nostra Signora del Boschetto 1, Camogli (GE)

– Orari: Dalle ore 16.30 alle 19.30 del 18 luglio 2020.

– Informazioni e prenotazioni: Pro Loco Tel. 0185 771066