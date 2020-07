Sori: la programmazione cinema alla Sala Costa

Dalla Sala Enzo Costa – Cinema Sori (Via Combattenti Alleati 4; telefono 0185 700 681) riceviamo e pubblichiamo

Estate al…. cinema!

Per poter accedere alla sala è obbligatorio rispettare alcune regole per la sicurezza di tutti:

– misurazione della temperatura corporea all’ingresso della struttura e rilascio delle proprie generalità che verranno conservate nei termini di legge per un totale di 15 giorni

– disinfettarsi le mani con i dispenser presenti all’interno della struttura e indossare la mascherina nelle aree comuni (ad eccezione della sala cinematografica)

– mantenere la distanza di sicurezza interpersonale con gli altri spettatori ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi

– presentarsi preferibilmente mezz’ora prima dello spettacolo per favorire le operazioni di ingresso

– secondo le nuove regole anti Covid potranno accedere al massimo 48 persone.

– i biglietti si possono acquistare presso la pro loco di Sori

Un figlio di nome Erasmus

Mercoledì 15 luglio ore 21:30

Venerdì 17 luglio ore 21:30

Genere: Commedia

Regia: Alberto Ferrari

Attori: Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis, Daniele Liotti, Carol Alt, Valentina Corti, Filipa Pinto, Frederico Amaral

Durata: 107 minuti

Un figlio di nome Erasmus, il film diretto da Alberto Ferrari, racconta la storia di quattro amici, Pietro (Ricky Memphis), Enrico (Daniele Liotti), Ascanio (Luca Bizzarri) e Jacopo (Paolo Kessisoglu), legatissimi in gioventù tanto da condividere un’esperienza straordinaria come quella dell’Erasmus in Portogallo. Dopo vent’anni ognuno ha preso strade diverse, ma un triste evento fa ritrovare il quattro amici, ormai 40enni: la donna che hanno amato tutti loro è venuta mancare. Il gruppo si mette in viaggio vero Lisbona per i funerali, ignari che la vecchia fiamma ha lasciato loro una grande e importante eredità: un figlio di nome Erasmus e uno tra Pietro, Enrico, Ascanio e Jacopo è il padre.

Con una settimana di tempo, gli uomini, aiutati da un’altra ragazza, devono trovare il figlio ventenne e fare l’esame del DNA per scoprire chi tra loro è il vero genitore. Mentre attendono il responso, i quattro riscoprono la loro amicizia e quella leggerezza giovanile di un tempo, riflettendo sulle seconde occasioni e le opportunità che la vita offre all’improvviso.

Prezzo unico 5.00€

Trailer https://www.youtube.com/watch?v=9zQ3BYRkNds