Sopralacroce: “Atp interrompe le corse, lettera a Bucci”

Da utenti di Sopralacroce riceviamo e pubblichiamo

Sopralacroce, una costellazione di sette piccole frazioni abitate da chi vive ancora delle risorse del territorio, agricoltura e pastorizia, ma anche di ” garbato turismo” Luoghi di quasi montagna con percorsi di bellissime passeggiate ai rifugi: Malga Perlezzi, Malga Zanoni e rifugio di Pratomollo.

Non voglio dire oltre, ma invitare ad una conoscenza sul posto a chi desidera curiosare ed assaggiare i nostri piatti tipici.

Questi luoghi così accoglienti godevano anche di un servizio di autobus di Atp che, solo nei giorni feriali, dava modo a cittadini ed ospiti delle varie case vacanze, di circolare con una certa facilità, tipo scendere al mare per piacere o per esigenze, organizzandosi con gli orari, a volte discutibili, degli autobus.

Tutto questo si è infranto.

Nei tempi di quarantena, ovviamente, zero corse.

Quello che è inammissibile è che ad oggi il servizio è completamente inadeguato.

A chiamata, con poche vetture e quindi incapace di dare un servizio utile.

Abbiamo scritto all’amministrazione di Atp ed in seguito al sindaco di Genova città metropolitana.

Risultato: il 10 luglio alle 14.00 ultima corsa per Sopralacroce.



Chiediamo ripristino delle corse giornaliere.