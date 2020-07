Sestri: ‘Penisola di luce’, un successo; il calendario degli eventi

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Una bella apertura per Penisola di Luce, il festival dedicato alla fotografia che si tiene a Sestri Levante da 14 anni: venerdì si è tenuta l’inaugurazione con la presentazione del programma e delle mostre, mentre sabato nella splendida cornice dei ruderi dell’oratorio di Santa Caterina ha avuto luogo una serata dedicata al tema “Clima e Ambiente”. In una cornice magica e suggestiva sono state proiettate su un mega schermo le immagini dei fotografi in mostra; a seguire una tavola rotonda con diversi ospiti che con il loro contributo hanno intrattenuto con grande interesse oltre le 100 persone presenti all’evento.

Sette le mostre di questa edizione del festival, ancora visitabili: a Palazzo Fascie il “Rigore dello sguardo”, collettiva di grandi autori e giovani emergenti proveniente dagli archivi della fondazione 3M a cura di Roberto Mutti (fino al 26 luglio), e Piero D’Orto con “Nepal” (fino al 2 agosto); in Annunziata “Clima e Ambiente” di autori vari, le personali di Antonietta Preziuso e Roberto Biggio (fino al 26 luglio) e “Una finestra sulla tua città” progetto nato sul profilo Instagram del Comune di Sestri Levate con la collaborazione dell’associazione Carpe Diem durante il lockdown (fino al 19 luglio); nel palazzo comunale e in piazza Matteotti mostra del fotografo sudcoreano Daesung Lee (fino al 30 agosto).

Tra le manifestazioni legate a Penisola di Luce, nelle due giornate di sabato e domenica si è tenuta la quarta tappa del 14 ° Portfolio al mare, che fa parte del Circuito Nazionale “Gran Premio Portfolio Italia”, tour ideato da Fiaf e organizzato dall’associazione Carpe Diem. Due giorni intensi con oltre 110 partecipanti provenienti da diverse regioni italiane. Sono stati presentati oltre 140 lavori a portfolio e i due vincitori della tappa (Sergio Carlesso di Vicenza e Alessandro Fruzzetti di Livorno) parteciperanno alla finalissima che si svolgerà al Centro della Fotografia di autore di Bibbiena a fine ottobre.

“Ringraziamo l’associazione Carpe Diem per il lavoro portato avanti anche quest’anno su Penisola di luce, una manifestazione che arricchisce con contenuti di grande qualità il panorama degli eventi della nostra città – commentano la Sindaca Valentina Ghio e l’assessore alla Cultura Maria Elisa Bixio – Un insieme di eventi che, anno dopo anno, si è sviluppato lungo una direttrice che punta alla produzione di manifestazioni di contenuto, che sappiano ovviamente intrattenere ma anche interessare e lasciare qualcosa a chi ha partecipato”.

“Il lavoro per la definizione del calendario 2020 – continuano Sindaca e Assessore – è stato più elaborato e lungo degli scorsi anni per le ragioni che tutti sappiamo ma siamo arrivati alla definizione di una serie di appuntamenti variegati che ci accompagneranno per tutta l’estate. Proprio la complessità dell’organizzazione di quest’anno potrà forse portare ad alcune piccole modifiche in corso d’opera, che verranno puntualmente comunicate”.

Oltre al cinema all’aperto al teatro Conchiglia, in collaborazione con il cinema Ariston, Comune di Sestri Levante, Mediaterraneo Servizi e le realtà del territorio hanno strutturato un calendario che conta 8 appuntamenti musicali, spaziando tra i concerti di musica classica di Ars Antiqua, i concerti della Filarmonica di Sestri Levante, il Festival Organistico Internazionale e Napo in concerto. Spazio alla danza, con il Festival dei Due Mari che offrirà uno spettacolo finale al teatro Conchiglia il 31 luglio.

Le proposte di Palazzo Fascie si divideranno tra gli appuntamenti del MuSel, con 7 tour guidati alla riscoperta del territorio e alcune conferenze sul tema del viaggio, e quelli delle biblioteche, con 4 presentazioni di libri.

Due appuntamenti sportivi, in attesa di Andersen Run, in autunno: L’alba di Sestri Levante e Sea2Sky. Due anche gli appuntamenti dedicati all’enogastronomia: Calici di stelle, l’8 agosto, e l’Anteprima di Pane e Olio, a cavallo di Ferragosto.

Oltre a quelle di Penisola di Luce, attualmente in corso, sono 6 le mostre, di vario genere organizzate da Palazzo Fascie: tra tutte, spicca la personale di Marcello Rezzano, “Una vita con l’arte” che sarà ospitata nella sala espositiva di Palazzo Fascie dal 9 al 30 agosto.

Completano il calendario eventi gli appuntamenti organizzati dalle associazioni di quartiere e i mercatini, che pur con location differenti (i giardini Mariele Ventre per i prodotti del territorio e il lungomare Descalzo per quello dell’artigianato) continuano a essere presenti.