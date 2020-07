Sestri: “Penisola di Luce”, i vincitori del 14° “Portfolio al Mare”

Da 6Glab ufficio stampa Fiaf e Cifa riceviamo e pubblichiamo

La Fiaf – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (http://fiaf.net/), associazione senza fini di lucro che si prefigge lo scopo di divulgare e sostenere la fotografia su tutto il territorio nazionale, annuncia i vincitori del “14° Portfolio al Mare”, Selezione Fotografica Nazionale a lettura di Portfolio aperta a tutti i Fotografi, quarta tappa di “Portfolio Italia 2020 – Gran Premio FujiFilm” che si è tenuta nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 luglio 2020 nell’ambito del 14° Festival Penisola di Luce a Sestri Levante (GE), la kermesse dedicata a Lanfranco Colombo organizzata dall’Associazione Carpe Diem.

Agli Incontri hanno partecipato oltre 100 Autori con più di 120 Opere. Sono state effettuate oltre 210 letture.

A conclusione delle due giornate, la Commissione Selezionatrice, ha premiato i lavori di Sergio Carlesso con “Je est un autre” e Alessandro Fruzzetti con “Il (dis)valore delle donne”.

“Je est un autre” di Sergio Carlesso, che ha ricevuto il primo premio, è un portfolio composto da 13 +1 immagini a Colori realizzate nel 2020 che raccontano, attraverso un linguaggio consapevole e colto, il proprio essere “altro”. Una raffinata visione autobiografica sviluppata attraverso la contaminazione artistica e la stratificazione fotografica.

Il secondo premio è andato al lavoro di Alessandro Fruzzetti, “Il (dis)valore delle donne”, un portfolio composto da 15 + 1 immagini a Colori realizzate nel 2020 che, con un efficace concept fotografico a dittico, rappresenta l’urto morale ed etico tra la pubblicità sessista, che riduce il corpo femminile a cosa, e la reazione della donna indignata e offesa da questa violenta volgarità che va a ledere la sua più intima dignità umana.

La giuria ha inoltre deciso di assegnare due menzioni speciali. La prima è stata attribuita a «Bored» di Angelo Ferrillo, con la seguente motivazione: “Per la capacità di indagare con sapienza analitica nel mondo della moda, mettendo in evidenza le attese, le prove, le riflessioni che ne caratterizzano il contesto”. La seconda menzione è andata a “Bunker” di Vincenzo Pagliuca con la seguente motivazione: “Per la lucida coerenza estetica e per l’utilizzo di un linguaggio sobrio e diretto che sottolineano con sapienza analogie e differenze nei bunker altoatesini della Seconda Guerra Mondiale”.

I lavori dei due fotografi vincitori di questa quarta tappa, insieme a quelli di tutti gli autori vincitori delle prossime tappe della manifestazione, saranno esposti al CIFA, Centro Italiano della Fotografia d’Autore (Via delle Monache 2, Bibbiena), in una grande mostra che sarà inaugurata il giorno sabato 28 novembre 2020. I vincitori di ciascuna tappa potranno partecipare alla selezione conclusiva e concorrere al premio finale di vincitore di Portfolio Italia 2020.

A questo link sono disponibili le immagini dei due portfolio vincitori: https://we.tl/t-ChnPYg2rHv

La quinta tappa di Portfolio Italia – Gran Premio FujiFilm, il “19° Portfolio dell’Ariosto”, organizzato dal “Circolo Fotocine Garfagnana” di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), si svolgerà (nell’ambito del “21° Garfagnana Fotografia”) nelle giornate dell’1 e 2 agosto 2020 in versione online.

Per conoscere meglio Portfolio Italia: http://www.fiaf.net/portfolioitalia

Per leggere il regolamento completo: http://www.fiaf.net/portfolioitalia/regolamento-2/

Fiaf

Fondata nel 1948 a Torino, la Fiaf è un’Associazione senza fini di lucro, attenta da sempre alle tendenze e alle istanze culturali della fotografia italiana, che si prefigge lo scopo di divulgare e sostenere la fotografia amatoriale su tutto il territorio nazionale. In oltre settant’anni di storia la FIAF non ha cambiato il suo originale intento ed oggi annovera circa 5.500 associati e 550 circoli affiliati, per un totale di oltre 40.000 persone coinvolte nelle attività dell’Associazione, accomunate dalla passione per il mondo della fotografia e a cui fornisce molteplici servizi, dai più pratici mirati al sostegno alle organizzazioni a quelli rivolti alla formazione e alla crescita culturale di ogni singolo associato. www.fiaf.netSergio Carlesso – Je est une autre – 05

Sergio Carlesso – Je est une autre

Alessandro Fruzzetti – Il (dis)valore delle donne

Sergio Carlesso – Je est une autre