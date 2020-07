Sestri: infortunio agricolo, al San Martino con Drago

Ha avuto un incidente agricolo in una fascia a Sestri Levante. Tornato a casa ha accusato dolori ed è scattato l’allarme. Il medico del 118, per le lesioni riportate, per la dinamica dell’incidente e per eventuali controlli, ha deciso il trasporto in elicottero al San Martino. Da Genova è arrivato Drago, che è atterrato a Sestri, assistito anche dalla squadra di Chiavari. Quindi il volo del paziente in codice giallo al San Martino.