Sestri: “Area demaniale usata per anni da privato”

Da Marco Conti, consigliere Città Metropolitana di Genova e capogruppo “Riprenditi Sestri-Sestri Popolare” in Consiglio Comunale a Sestri Levante, riceviamo e pubblichiamo (Conti chiede risposte al Comune e certamente anche l’ex fruitore dell’area chiarirà i motivi per cui ne fruiva. Si saprà così se l’area veniva occupata abusivamente o meno)



Marco Conti (Liguria Popolare): “dopo decenni di esclusivo utilizzo da parte di un privato solo adesso la Giunta comunale si accorge che quell’area è pubblica? Una vicenda assurda e un danno alla collettività che le autorità dovranno accertare”

“Il mese di luglio è iniziato con un bel colpo di scena, con propria deliberazione la Giunta comunale scopre che l’area di sosta in fregio a Via Pilade Queirolo in zona porto, per parecchi decenni ad uso esclusivo del ristorante El Pescador, ricade in ambito demaniale marittimo dello Stato – annuncia il Consigliere metropolitano di Genova e comunale di Sestri Levante Marco Conti – curioso che il Sindaco Valentina Ghio e i suoi assessori si siano accorti solo adesso, e guarda caso con il ristorante che ha cessato l’attività da alcuni mesi, che quella occupazione era abusiva”.

“Il cartello posizionato [con su scritto P privato Ristorante El Pescador Rimozione Forzata ai non autorizzati] ha sempre fatto pensare che quell’area di circa 200 mq fosse privata – prosegue Conti – invece nella calura estiva e un po’ in sordina la Giunta delibera di destinarla ad uso parcheggio pubblico a pagamento. Come mai proprio adesso si accorgono che quell’utilizzo privato era abusivo? Tra l’altro durante la realizzazione del 2° lotto della passerella pedonale che conduce al porto, da parte del Ministero delle Infrastrutture, mi risulta che quest’area sia stata asfaltata dalla ditta che aveva in consegna il cantiere”.

“Troppi interrogativi avvolgono questa storia e sono quasi certo che l’interrogazione a risposta scritta che ho depositato in data odierna non farà piena luce – continua l’esponente popolare – di sicuro chi ha subito un danno è la collettività e su proprio su questo punto è mia intenzione rivolgermi alle autorità preposte per accertare le responsabilità e quantificare il danno economico che il Comune di Sestri Levante ha subito”.

“La delibera parla dell’avvio di un procedimento per occupazione senza titolo da parte del suo utilizzatore senza specificare quali iniziative sono state intraprese, di sicuro si tratta di un reato disciplinato dall’ art. 1161 del CdN – conclude Conti – questo fatto mi ha parecchio turbato ed è legittimo pensare che qualcosa nel sistema dei controlli non ha funzionato”.