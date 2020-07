Santo Stefano d’Aveto: “Poste, ripristinare il vecchio orario”

Dall’ufficio stampa di Liguria Popolare riceviamo e pubblichiamo

“Il ritorno alla normalità passa anche attraverso l’aumento dei servizi ai cittadini – dichiarano il Consigliere di Liguria Popolare Vittorio Mazza – è apprezzabile che Poste Italiane durante la fase di lockdown abbia comunque garantito il servizio seppur in maniera molto ridotta, ma oggi con una ripartenza pressoché totale non è più sostenibile che l’ufficio postale di Santo Stefano d’ Aveto continui ad avere un’operatività a giorni alterni”.

“l’ ufficio postali rappresenta un punto di riferimento per tutta la valle – prosegue Mazza – non solo un servizio utile ma un presidio sociale indispensabile soprattutto per gli anziani”.

“Il perdurare di questa situazione sta creando disagi all’utenza, con conseguenti code nei giorni di apertura previsti – conclude il Consigliere regionale Vittorio Mazza – pertanto ho ritenuto necessario presentare un ordine del giorno in Consiglio regionale affinché Regione Liguria solleciti la direzione di Poste Italiane a ripristinare l’orario giornaliero dell’ ufficio postale di Santo Stefano D’Aveto”.