Da Claudio Solari, consigliere comunale e capogruppo Territorio e Sviluppo, riceviamo e pubblichiamo

Ci risulta che da oltre un mese non vengono prelevati i rifiuti domestici relativi alle famiglie in quarantena per il covid.

Poiché la questione non solo pregiudica un disagio ma un rischio igienico sanitario si chiedono urgenti spiegazioni ed una rimozione urgente.

In attesa di un sollecito riscontro si porgono distinti saluti.