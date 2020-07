Regione: il calendario delle Commissioni

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il calendario delle Commissioni

Commissione speciale con funzione di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria conseguente contagio covid-19

Seduta in videoconferenza

mercoledì 15 luglio 2020, alle ore 9.30

ordine del giorno:

1) Approfondimento in merito alle attività di screening messe in atto a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Sull’argomento si svolgerà l’audizione del Professore Giancarlo Icardi Ordinario di Igiene dell’Università di Genova.

2) Approfondimento in merito alle modalità attuative e alle criticità riscontrate nell’applicazione delle misure emanate durante lo stato di emergenza sanitaria con particolare riguardo alla situazione delle strutture sociosanitarie convenzionate. Sull’argomento si svolgerà l’audizione del Coordinatore dei protocolli operativi e procedure per le strutture residenziali sociosanitarie per anziani Dott. Ernesto Palummeri

3) Approfondimento in merito alle modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria a livello territoriale durante l’emergenza. Sull’argomento si svolgerà l’audizione dei Responsabili dei Gruppi Strutturati di assistenza territoriale delle ASL liguri.

4) Approfondimento in merito alle modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria a livello ospedaliero durante l’emergenza. (Sull’argomento si svolgerà, alle ore 11.45, l’audizione dei Direttori delle Direzioni Mediche di Presidio ospedaliero delle ASL liguri.

*****

3° Commissione: attività produttive; Cultura; Formazione; Lavoro

Seduta in videoconferenza

giovedì 16 luglio 2020 – alle ore 10

ordine del giorno:

Approfondimenti e confronto tra Commissione consiliare e l’Assessore Berrino sulle problematiche legate alla riapertura delle scuole.

****

2° Commissione: Salute; Sicurezza sociale

Seduta in videoconferenza

giovedì 16 luglio 2020, alle ore 14.30

ordine del giorno:

Audizione di approfondimento sull’utilizzo delle risorse del MES (Meccanismo Europeo di Stabilità) con i Deputati al Parlamento Europeo Beghin, Benifei, Campomenosi, Fidanza, Pedicini e Salini, i docenti Universitari Carpaneto, Grondona, Ivaldi, Munari, Pittaluga, Queirolo e Schiano Di Pepe.

****

1° Commissione: Affari generali e istituzionali; Bilancio

Seduta in videoconferenza

venerdì 17 luglio 2020, alle ore 10

argomento:

-Disegno di legge 313: Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria. Sul disegno di legge si svolgerà un’audizione con i professori Astengo, Besostri, Granara, Pericu e Trucco. Al termine dell’audizione, la Commissione proseguirà con l’esame in sede referente del disegno di legge medesimo. Nel caso in cui non si concluda l’esame in questa seduta, la riunione è aggiornata al pomeriggio, a partire dalle ore 15 con successive eventuali prosecuzioni nei giorni di sabato 18 luglio 2020, dalle ore 10.00 e lunedì 20 luglio 2020, dalle ore 14.00 ad oltranza.