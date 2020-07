Recco: “Dai servizi in spiaggia al ponte di ferro”

Da Immaginarecco e dai suoi Consiglieri Comunali riceviamo e pubblichiamo

Non è stata accolta la richiesta che abbiamo fatto di integrare nell’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Comunale la nostra Mozione relativa ai servizi mancanti in Spiaggia a Recco: abbiamo presentato la Mozione poche ore dopo la stesura dell’Ordine del Giorno, ma comunque prima della notifica ai Consiglieri, non ritenuta una pratica urgente è stato deciso dall’Amministrazione di inserirla in un altro Consiglio Comunale.

Se è vero che non è una pratica propriamente urgente è anche vero che i Cittadini di Recco meriterebbero di avere una risposta precisa sul perché a Recco manchino in data 14 luglio in praticamente tutte le spiagge pubbliche una cabina spogliatoio e le docce libere. Il perché non si garantisca una più puntuale raccolta differenziata presso le spiagge dalla Baia dei Frati a Mulinetti. Perché ad oggi Recco non è fornita dai servizi dei battelli. Riteniamo anche che i Cittadini debbano sapere il perché nessuna spiaggia è dotata di un accesso per i disabili. Noi chiedevamo di integrare tali servizi almeno per l’ultimo mese della stagione estiva.

Per l’Amministrazione non sono domande urgenti, possono aspettare ancora un altro Consiglio.

Avremo modo quindi di discutere fra qualche settimana del perché di questi ritardi, lasciando spazio in questo Consiglio ad un’altra imperdonabile mancanza di questa Amministrazione: il non rifacimento del ponte di ferro. Infatti si parlerà di questo tema grazie ad una nostra Interpellanza in cui chiediamo il perché non è stato fatto, quando verrà realizzato e se il finanziamento regionale è ancora attivo o è decaduto a causa di questo ritardo. Le promesse verso i Cittadini vanno mantenute.