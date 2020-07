Rapallo: tour del sindaco in Vespa, protesta contro Autostrade

La notizia e le immagini del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco bloccato in autostrada a Pegli dopo un tour di due giorni nel ponente ligure, in veste di coordinatore regionale di Forza Italia, per presentare il candidato alle elezioni regionali Filippo Bistolfi.

Bagnasco ha fatto il tour in Vespa per sconfiggere le code, ma alla fine vi è rimasto intrappolato. Il suo viaggio in Vespa nelle strade della Liguria è stato interpretato come un gesto di protesta nei confronti di Autostrade. Molti media lo hanno chiamato per conoscere le impressioni del viaggio sulla rete autostrdale ligure e soprattutto lo hanno fermato per strada, anche a Genova, moltissime persone complimentandosi con lui.

Nella foto Carlo Bagnasco e Filippo Bistolfi ieri a Sanremo