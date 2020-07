Rapallo: il gas metano arriva in via Canale

Da Domenico Cianci, candidato consigliere regionale nella lista civica Toti Presidente, riceviamo e pubblichiamo

Missione compiuta: grazie all’interessamento di Domenico Cianci, candidato consigliere regionale nella lista civica Toti Presidente, gli abitanti di via Canale, a Rapallo, potranno alimentare le proprie abitazioni con il gas metano. “Ringrazio la società Italgas Reti ed i tecnici Domenico Varone, Filippo Corona, Stefano Vasquez, Nacchia Bonaventura, che hanno dato seguito ai miei solleciti e si sono adoperati per realizzare gli allacci. Per decine di famiglie si tratta di un’ottima opportunità per diminuire i costi in bolletta, ridurre gli effetti sull’ambiente ed eliminare i rischi delle bombole in casa. Ora aspettiamo un analogo intervento per i residenti in via di Landea”.

(articolo promozionale)