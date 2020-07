Rapallo: il Castello nel nuovo libro di Andrea Carlo Cappi

Da Daniele Busnelli, presidente dell’Associaazione Culturale “Rapalloonia”, riceviamo e pubblichiamo

Esce il 16 luglio in edicola il nuovo libro di Andrea Carlo Cappi dal titolo “La Pietra di Wolfram” con protagonista Martin Mystère, il detective dell’Impossibile ideato da Alfredo Castelli e pubblicato dalla Sergio Bonelli Editore, lo stesso di Tex e Dylan Dog, dal 1982.

La particolarità di questa nuova avventura letteraria del Detective dell’Impossibile è data dal fatto che alcune scene si svolgono all’interno del Castello di Rapallo nel Gennaio del 1961, anno in cui il cargo battente bandiera panamense “Locarno” si arenò sulla scogliera del litorale rapallese.

Perché era salpato da Genova nonostante un avviso di tempesta, condannandosi a un naufragio spettacolare? Scopritelo in “Martin Mystère – La Pietra di Wolfram”, in edicola dal 16 luglio edito da Sergio Bonelli Editore.

“Una preziosa reliquia della notte dei tempi posseduta e perduta dai Cavalieri Templari. Un indizio in un poema del XIII secolo. Quando fra tre continenti qualcuno cerca il potere assoluto l’unica speranza è il Detective dell’Impossibile!” Un romanzo del vincitore del Premio Italia 2018 per “La Donna Leopardo” e del Premio Atlantide 2019 per “Le guerre del buio”, Andrea Carlo Cappi.