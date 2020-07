Nel video Guido John Mai con il figlio Gabriel che nei primi giorni di agosto partiranno da Londra, in bicicletta, per giungere in 18 giorni a Tolentino, città di San Nicola. Faranno sosta a Rapallo, città di nascita di Guido.

“Ho 55 anni, ho perso il lavoro e quindi ho deciso di sfruttare questo periodo per fare una delle ultime follie sportive, insieme a mio figlio, anche per stare con lui”.

Nel video, anche un appello per un aiuto economico, anche piccolo, per riuscire nell’impresa.

https://youtu.be/kBFt2rpis04