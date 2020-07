Portofino: quasi ogni giorno un soccorso nel parco o area marina

Quasi ogni giorno una richiesta di aiuto dal parco o dall’area marina di Portofino. C’è chi scivola su un sentiero e si infortuna ad un arto inferiore, chi si sente sfinito dalla fatica e non muove più un passo, chi è colto da attacchi di panico, chi si tuffa su un fondale basso e roccioso, chi subisce un malore (a volte mortale) durante un’immersione. Ne sanno qualcosa i Vigili del fuoco (di Rapallo, sommozzatori ed elicotteristi), il Soccorso alpino, la Guardia costiera, i Volontari del soccorso di Ruta e la Croce verde di Camogli.

Proprio la Croce Verde camogliese si è recata oggi a San Fruttuoso con la propria idroambulanza per soccorrere una ragazza che è stata condotta in porto a Camogli e poi trasferita in codice verde al San Martino.