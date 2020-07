Lavagna: “Sì al ponte pedonale, no a diga e prolungamento di Viale Kasman”

Dal Movimento 5 Stelle Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Apprendiamo con interesse che i sindaci di Chiavari e Lavagna mirano a valorizzare lo storico ponte della Maddalena rendendolo pedonale. Questa soluzione consente di garantirne la conservazione, che l’attuale traffico veicolare rischia invece di compromettere.

Il grande timore è che dietro a questa iniziativa si nasconda l’ombra dei due progetti di sistemazione delle sponde alla foce dell’Entella: diga Perfigli e prolungamento di viale Kasman.

A nostro avviso questi progetti devastano il territorio invece di valorizzarlo.

Ci chiediamo poi: perché imbarcarsi in questo nuovo progetto se non siamo neanche in grado, dopo quasi sei anni, di ripristinare i danni di un’alluvione? L’area possiede già un grande valore storico-ambientale, basterebbe curarlo e mantenerlo.

Arch. Daniele Di Martino

M5S Lavagna