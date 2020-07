Fontanabuona: “Il tunnel sia opera risarcitoria”

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta in relazione al tunnel autostradale della Fontanabuona

Claudio Muzio (FI) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta di attivarsi affinché il tunnel della Fontanabuona venga inserito nell’elenco delle opere risarcitorie nell’ambito della trattativa in corso tra Governo e concessionario autostradale realizzare l’opera. Muzio ha rilevato che è in via di definizione l’accordo relativo al nodo delle concessioni autostradali, con l’ipotesi di un risarcimento in opere da parte dell’attuale concessionario e che i sindaci della Val Fontanabuona hanno reiterato la richiesta che tra le opere previste quale risarcimento venga inserita anche l’infrastruttura. Secondo il consigliere il tunnel della Fontanabuona è un’opera per il rilancio economico della valle.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha condiviso la richiesta del consigliere sottolineando l’impegno della giunta negli ultimi cinque anni nel ribadire l’importanza del tunnel. L’assessore ha assicurato che la questione sarà posto al MIT nei prossimi incontri relativi alla situazione drammatica della rete autostradale e che l’opera potrebbe ricevere maggiore impulso proprio in questa fase in cui sta definendo a livello nazionale il futuro delle concessioni autostradali